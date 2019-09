Il tema razzismo tiene banco anche in Inghilterra. Ieri i tifosi dell'Everton hanno esposto in grande striscione al Goodison Park di Liverpool prima della sfida con il Manchester City: "No al razzismo", in italiano, con l’immagine di Moise Kean. Vivace la prova dell’azzurro, entrato al 29’ della ripresa, ma il City si è imposto 3-1.



