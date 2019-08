Everton, subito un infortunio per André Gomes contro il Crystal Palace

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutto debutto per André Gomes nella stagione di Premier League. All'intervallo della sfida contro il Crystal Palace, il centrocampista del'Everton non è riuscito a continuare a giocare ed è stato sostituito dal nuovo arrivato Gbamin. Marco Silva spera che l'infortunio di Andrè Gomes non sia grave anche se le condizioni dell'ex Barcellona preoccupano dopo che l'anno scorso ha saltato 23 gare con l'Everton a causa di problemi fisici.