© foto di Federico Gaetano

Il match tra Everton e Tottenham ha visto un infortunio agghiacciante per André Gomes su gallo di Son. Il sudcoreano si è reso protagonista dell’intervento che ha provocato il grave infortunio alla gamba destra, con il piede apparso subito completamente fuori dall’asse e in posizione innaturale. Son è stato espulso nell’occasione ed è apparso fin da subito completamente devastato per il brutto infortunio causato all’avversario. Il giocatore ha lasciato il campo in lacrime, con alcuni membri dello staff del Tottenham e alcuni giocatori dell’Everton che hanno tentato di consolarlo. André Gomes è stato invece portato fuori in barella e poi in ospedale.