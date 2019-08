Everton, vicino il terzino Sidibé in prestito con diritto di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Everton continua a monitorare nuovi profili di mercato, per trovare un identikit da aggiungere alla propria retroguardia. Secondo quanto scrive L'Equipe, uno dei prossimi rinforzi dei Toffees dovrebbe essere Djibril Sidibe, terzino 27enne attualmente in forza al Monaco. L'operazione, si legge, dovrebbe avvenire con un prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto per gli inglesi fissato a 14 milioni di euro.