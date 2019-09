© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima da titolare, alla 4^ giornata di Premier League, in campionato per i due attaccanti italiani Moise Kean e Patrick Cutrone, i quali si sfideranno nella sfida di oggi tra Everton e Wolverhampton, esordendo entrambi dal 1' in campionato con le rispettive squadre. Ecco gli undici ufficiali delle due squadre.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Gomes, Delph; Richarlison, Sigurdsson, Iwobi; Kean.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Traore, Neves, Dendoncker, Saiss, Vinagre; Jimenez, Cutrone.