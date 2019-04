Kurt Zouma è stato uno dei punti di forza dell'Everton in questa stagione e potrebbe diventare un uomo mercato nella prossima finestra di mercato. Il difensore francese, 24 anni, è in prestito ai Toffees dal Chelsea e ha avuto un ottimo rendimento. Interrogato a proposito del futuro, ha dichiarato: "Non so cosa succederà. Per adesso sono concentrato sulle ultime 5 partite di campionato. Sono felice qui, il mio obiettivo era quello di giocare il più possibile e migliorare. Penso di esserci riuscito".