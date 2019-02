© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In Italia l'idea principale è quella di difendere e a Udine non ero tra le prime scelte dell'allenatore. Per questo ho deciso di andare". A dirlo è Andrija Balic, nuovo centrocampista, in prestito, del Fortuna Sittard. "Lo stile di gioco della squadra è ideale per me, sono rimasto sorpreso dalle strutture e dall'ambiente. Posso aiutare il club e viceversa", ha detto in sede di presentazione. Se per la prima è rimasto in panchina nel 2-1 al Vitesse, non si può dire lo stesso per il suo esordio da titolare dopo è capitolato per 5-0 in casa del PSV Eindhoven.