FA Cup, addio champagne: festa con con spumante analcolico. Il motivo

La Football Association (FA) ha deciso di abolire il tradizionale spumante distribuito al vincitore della FA Cup. La decisione è stata appresa da club e calciatori senza alcuna protesta di sorta e dà continuità alla scelta, già dal 2012, di eliminare la consegna dello champagne in campo durante la cerimonia di premiazione della Premier League. Ora anche la FA Cup, a partire dalla finalissima tra Manchester City e Watford, con un diktat - riporta Sport Mediaset - imposto nel rispetto delle tradizioni di tanti giocatori musulmani e anche di diversi ragazzi minorenni che non dovrebbero assumere alcolici. In tutte le competizioni gestite dalla FA sarà consegnato uno spumante analcolico...