E' bastato un modico 1-0 al Manchester City per volare in finale di FA Cup. Sul campo di Wembley infatti la squadra di Guardiola ha battuto di misura il Brighton grazie ad una rete di Gabriel Jesus arrivata nei primi minuti della sfida. E' dunque il City la prima finalista della Coppa d'Inghilterra e dovrà attendere la vincitrice della sfida tra Watford e Wolverhampton in programma domani.

EMIRATES FA CUP - SEMIFINALI

Manchester City-Brighton 1-0

07/04 Watford-Wolverhampton ore 17.00