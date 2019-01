FA Cup, delitto perfetto a Selhurst Park. Tottenham eliminato dal Palace

© foto di Federico De Luca

Delitto perfetto al Selhurst Park. L'avevamo detto, in sede di presentazione: il Crystal Palace ha saputo spesso essere una squadra insidiosa per le grandi. Ed ecco che a farne le spese questa sera è stato il Tottenham, nella prima delle due partite domenicali valide per i sedicesimi di finale di FA Cup. Succede quasi tutto nel primo tempo: le Eagles al 34' sono già sul più due grazie ai gol di Wickham e dell'ex Townsend su rigore. Nel finale di frazione chance per accorciare sprecata dagli Spurs, con Trippier che ha sbagliato un calcio di rigore.