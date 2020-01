© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ben nove le gare valide per i trentaduesimi di finale di FA Cup che si sono giocate questo pomeriggio in Inghilterra. Questi tutti i risultati e i marcatori, col Tottenham di Mourinho costretto al replay dopo l'1-1 col Middlesbrough così come Bristol Rovers e Coventry:

Bristol Rovers-Coventry 2-2 (replay)

Burton-Northampton 2-4

Charlton-West Bromwich 0-1

Chelsea-Nottingham 2-0

Crewe-Barnsley 1-3

Crystal Palace-Derby County 0-1

Middlesbrough-Tottenham 1-1 (replay)

QPR-Swansea 5-1

Sheffield United-AFC Fylde 2-1