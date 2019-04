© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà tra Watford e Manchester City la finale di FA Cup. Gli Hornets si sono guadagnati l'accesso alla finalissima con una vittoria palpitante in rimonta contro lo Wolverhampton, nell'incontro concluso qualche minuto fa. Doherty e Jimenez avevano portato sul più due gli Wolves all'ora di gioco, con la squadra londinese che però non si è arresa e ha ripreso la gara per i capelli. Deulofeu ha accorciato al 79', prima del gol di Deeney in pieno recupero. A quel punto si è andati ai tempi supplementari, in cui ha deciso ancora Deulofeu: doppietta per l'ex Barcellona e Milan e 3-2 finale. Vicarage Road in festa.