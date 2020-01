© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto facile per il West Ham nell'ultima sfida in programma nel calendario odierno della FA Cup inglese. Gli Hammers, guidati da Moyes, hanno avuto la meglio nei confronti del piccolo Gillingham, società che milita in League One, terza serie del calcio d'Oltremanica. Sfida sbloccata nella ripresa, con i gol latineggianti firmati da Zabaleta e Fornals.

Gillingham - West Ham 0-2

74' Zabaleta, 90' Fornals