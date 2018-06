Fabbricini: "Contenti dell'esordio con l'Arabia, oggi buon banco di prova"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, ai microfoni di Rai Uno prima dell'amichevole tra Francia e Italia. "Siamo contenti dell'esordio della squadra contro l'Arabia Saudita, abbiamo visto dei calciatori tranquilli e determinati. Oggi è un impegno complicato contro una squadra che si sta avviando al Mondiale. Massimo rispetto per la Francia ma serve determinazione e sarà un bellissimo banco di prova per i giovani in campo. Data elezioni? Non è stata ancora fissata. Ci sono tante tematiche da affrontare".