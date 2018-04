Fabinho: "PSG una big. Via dal Monaco solo per una squadra più grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo di mercato del PSG e delle big di Premier, il centrocampista del Monaco Fabinho ha parlato così del suo futuro: "Ho avuto dei contatti col PSG la scorsa estate, ma quest'anno non ne abbiamo riparlato. Si tratta di un grande club e, se lascio il Monaco, è chiaro che lo faccio solamente per andare in un club più grande. Al momento comunque non ho ricevuto alcuna proposta per la prossima stagione". Lo riporta L'Equipe.