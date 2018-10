Fabio Cordella riparte dall'Albania: è il nuovo dg del Kamza

MILAN, GATTUSO RESTA IN EQUILIBRIO. FABREGAS E IBRA SONO LE SUGGESTIONI. ROMA-EL SHAARAWY, PROVE DI RINNOVO. LA JUVE GUARDA AL FUTURO PER LA DIFESA: GLI OBIETTIVI SONO DE LIGT E MILENKOVIC. L'INTER PUNTA ANDERSEN. EDERA PUO' LASCIARE IL TORINO. MILINKOVIC-SAVIC, SPUNTA IL BARCELLONA Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 ottobre

Real Madrid-Martinez, la Federazione belga non si opporrebbe alla firma

Barça, Valverde: "In Copa coi canterani. Il Real Madrid non è morto"

La Federazione belga al Real: "Per Martinez serve prima accordo con noi"

Michael Laudrup dice no al Real. L'agente: "Non è il momento giusto"

Chelsea, multa di 6000£ a Ianni per l'esultanza contro Mourinho

Real Madrid, un difensore per gennaio: obiettivi Bartra e Pavard

Barça, Valverde tiene a riposo i big per la Coppa. Dentro 6 canterani

Arsenal. infortunio per Bellerin. Lo spagnolo rischia di saltare il Liverpool

Siviglia, club a lavoro per il rinnovo di Pablo Sarabia

Olanda, PSV eliminato in coppa da una squadra di seconda divisione

DFB-Pokal, per il Bayern un misero 2-1 contro una squadra di 4a serie

Fabio Cordella è il nuovo direttore generale del Kamza, squadra albanese di Prima Divisione. Si tratta di una nuova avventura per Cordella, che già ha contribuito al rilancio del prestigioso Honved in Ungheria.

