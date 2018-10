© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesc Fabregas lascerà il Chelsea in estate. Ne è certo il Mirror e in prima fila per prenderlo c'è l'Atletico Madrid. Sarebbe un ritorno in patria importante per il catalano, frutto del settore giovanile del Barcellona dove è rientrato dal 2011 al 2014 dopo tanti anni spesi in Premier all'Arsenal. Dal 2014, è del Chelsea ma la sensazione è che non rinnoverà con la formazione di Maurizio Sarri.