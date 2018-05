Falcao condannato per frode fiscale: dovrà pagare 9 milioni di euro

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Monaco Radamel Falcao è stato condannato dalla giustizia spagnola a 16 mesi di carcere e 9 milioni di euro di multa per una doppia frode fiscale ai danni dello Stato risalente al 2012 e al 2013. Il giocatore, avendo accettato immediatamente di pagare la cifra della multa, non sconterà la pena carceraria che comunque in Spagna, è a discrezione del giudice se inferiore ai 2 anni. A riportarlo è Marca.