Falcao ha deciso: lascerà il Monaco in estate

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferisce Le 10 Sport in Francia, Radamel Falcao avrebbe espresso il desiderio di lasciare il Monaco e cambiare estate questa estate. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione: l’attaccante colombiano piace sempre molto in Cina, ma attenzione anche al Milan.