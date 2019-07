Fallo killer di Gnagnoni su Larouci in Siviglia-Liverpool. Seguono le scuse

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Stanotte a Boston è andata in scena un'amichevole tra Liverpool e Siviglia, termiata con il punteggio di 1-2 in favore degli spagnoli, premiati dalla rete di Pozo al novantesimo. Ma a far discutere non è il punteggio, quanto l'increscioso intervento del centrale andaluso Joris Gnagnon, che è intervenuto in modo killer ai danni di Yasser Larouci, giovane prospetto degli inglesi costretto ad uscire in barella dal campo. Tante le reazioni di sdegno, che hanno portato sia il difensore francese che il Siviglia a chiudere pubblicamente scusa con delle note diffuse anche tramite i social. "Mi piacerebbe scusarmi nei confronti del Liverpool. Questo gesto odioso da parte mia, qualunque sia stata la ragione, non deve essere visto su un campo di calcio. Tutte le mie preghiere sono rivolte al giocatore e alla famiglia", ha spiegato Gnagnon.