Far Oer-Norvegia, le formazioni: prima ufficiale. Con Johnsen-Elyounussi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali della gara tra Far Oer e Norvegia in programma alle 20:45, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020.

Far Oer (4-3-3): Gestsson; Rolantsson, Gregersen, Faero, Davidsen; Hansson, Baldvinsson, Hendriksson; Vatnhamar, Olsen, Joensen.

Norvegia (4-4-2): Hansen; Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami; Odegaard, Berge, Selnaes, Henriksen; Johnsen, Elyounussi.