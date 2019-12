© foto di Imago/Image Sport

Due giorni dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League e a due giorni dalla sfida di Bundesliga contro il Mainz, Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund ha parlato in conferenza stampa. Fra i temi toccati dal manager dei gialloneri anche quello legato all'interesse per Erling Haaland punta norvegese del Salisburgo anche se con parole che affondano le radici nella pretattica di una ipotesi di mercato che di ora in ora si fa più concreta: "Un club come il nostro - ha dichiarato Favre con al fianco il ds Michael Zorc - è da sempre interessato ai giovani interessanti"