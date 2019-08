Nella storia del calcio abbiamo visto maglie davvero particolari, ma quelle dell’FC Bedale entreranno nella storia. La compagine inglese che milita nel campionato dilettantistico ha presentato le divise della nuova stagione: sullo sfondo il tipico piatto inglese Sausage & Mash, ovvero salsiccia, purè e piselli. Non soltanto i colori a richiamare il tutto, sulle divise ci sarà l’immagine del piatto. Il motivo? Lo sponsor è una ditta produttrice di salsicce. Tocco di stile anche per la divisa dei portieri che “indosseranno” un bel grembiule tipico dei barbecue.

Here we go !! 2019 season KIT NUMBER 3 https://t.co/5YL9jC6mIS

— BEDALE AFC (@AfcBedale) August 8, 2019