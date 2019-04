Federcalcio spagnola come la A? Idea Arabia Saudita per la Supercoppa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Federcalcio spagnola come la Serie A? La prossima finale di Supercoppa, infatti, potrebbe giocarsi in Arabia Saudita, dove quest'anno si è giocata (fra mille polemiche) la Supercoppa italiana fra Milan e Juventus.

Secondo Marca, infatti, la Federcalcio spagnola starebbe trattando con il governo saudita un accordo sulla base di 30 milioni di euro in sei anni per far giocare la finale di Supercoppa in Arabia a partire dal 2020. Le trattative sono ancora in corso e nessun accordo è stato trovato al momento. Non sarebbe la prima volta che la Supercoppa di Spagna verrebbe giocata all'estero, visto che già la scorsa estate la partita fra Barcellona e Siviglia si è giocata a Tangeri, in Marocco.