Fejsa, il re dei campionati che ha scalzato Ibra pone fine al suo record

La vittoria del Porto nel campionato portoghese non solo ha posto fine al dominio del Benfica, dominatore delle ultime quattro stagione, ma interrotto il record di Ljubomir Fejsa. Il centrocampista serbo poteva vantare fino a quest'anno un invidiabile record, quello di vincere da 9 anni consecutivi il titolo nazionale. Dopo gli esordi in carriera con l'Hajduk Kula la svolta di Fejsa è avvenuta nel 2008, col trasferimento al Partizan. A Belgrado due campionati vinti in altrettanti stagioni, prima del trasferimento in Grecia, all'Olympiacos. Al Pireo altri due tornei vinti in due anni. Infine il Benfica, dominatore dal 2013 al 2017. Un record che ricorda quello di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese era riuscito a vincere il campionato per nove anni consecutivi fra Ajax, Juventus, Inter, Barcellona e Milan. Record non valido a seguito dei due scudetti revocati alla Juventus.