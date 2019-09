Fekir e il Liverpool mancato nel 2018: "Il ginocchio non c'entra, bugie"

Intervistato da L'Equipe, il centrocampista offensivo Nabil Fekir, approdato quest'estate dal Lione al Betis, è tornato sul suo mancato trasferimento al Liverpool nell'estate del 2018: "Sono state dette molte bugie sul mio conto, e la cosa mi ha toccato. Non c'è niente di vero sul mio ginocchio, sto bene e quando ho fatto un rapido check medico a Clairefontaine (centro allenamenti della Francia, ndr) non è stato neanche menzionato. Se il mio ginocchio fosse stato malconcio, Aulas (presidente del Lione, ndr) avrebbe rialzato così tanto? La cosa peggiore che sento però è che il trasferimento non sia avvenuto a causa della mia famiglia. È una bugia. Vuoi la verità? Non la so neanche io! So solo che ho fatto le visite mediche, finché poi il Liverpool ha deciso di non farmi firmare. Ad un certo punto gli serviva trovare una scusa e mi hanno voluto far credere che il problema fosse il ginocchio".