© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marouane Fellaini, centrocampista belga attualmente allo Shandong Luneng in Cina ma con un lungo passato al Manchester United, ha parlato ai cronisti dell'esonero di José Mourinho nel dicembre del 2018: "Hanno preso uno dei manager migliori al mondo come Mourinho e, dopo avergli fatto costruire la squadra, lo hanno esonerato. Non era facile costruire la squadra in quel momento, erano necessari almeno di due anni. Non so cosa faranno con Solskjaer ma, per me, per vincere e migliorare le cose, c'è sempre bisogno di tempo. Mourinho, al suo primo anno, fece cose incredibili: ha migliorato la squadra e ha vinto dei trofei. La seconda stagione è stata più difficile ma ha sempre dato il massimo per aiutare la squadra. Per me sono stati troppo frettolosi perché quando arriva un manager come lui, con una filosofia ben precisa, c'è bisogno di più tempo".