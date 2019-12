© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho chiama, Marouane Fellaini non risponde. O meglio, alza la cornetta ma si dice felice nel campionato cinese e non intenzionato - almeno per adesso - a fare ritorno in Premier League. "José è una persona speciale per me - ha dichiarato a Eleven Sports l'ex centrocampista del Manchester United, oggi in forza allo Shandong Luneng -, ci sentiamo spesso e gli auguro il meglio per questa sua nuova avventura al Tottenham. Io però sto bene e sono contento proprio dove mi trovo adesso".