Fenerbahce, anche Zinedine Zidane fra i candidati per la panchina

IL BARCELLONA PUNTA CANCELO. MAROTTA-INTER, CI SIAMO QUASI. SUSO TRA RINNOVO E MERCATO. FIORENTINA E PARMA PENSANO A DONATI Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

AS, Real è goleada letal: Florentino vuole Conte

Marca: "Non è solo colpa di Lopetegui. Ora il pompiere Conte"

Dramma Leicester, The Guardian: "Il giorno più buio"

Il Corriere Fiorentino sui viola: "Le armi in pugno"

Zinedine Zidane , scrive il quotidiano turco FotoMac , è uno dei nomi per la panchina del Fenerbahce dopo l'esonero delle scorse ore di Philipp Cocu. Gli altri nomi sul taccuino della dirigenza turca sono quelli di Laurent Blanc, Arsene Wenger, Zico, David Moyes e Leonardo Jardim.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy