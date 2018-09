Fenerbahce, Cocu è già in bilico: spunta l'idea Roberto Carlos

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Sarebbe in bilico la panchina di Philip Cocu in casa Fenerbahce. Il club turco è caduto per 4-1 in Europa League contro la Dinamo Zagabria ed è ora undicesimo in campionato con due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate. Secondo AS, sarebbe caldo il nome di Roberto Carlos come suo successore, già allenatore in Turchia del Sivasspor e dell'Akhisar Belediyespor, prima nella stagione 2013/2014 e poi nel 2015.