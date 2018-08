Fenerbahce, l'attaccante Frey a Istanbul per definire il trasferimento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michael Frey (24) lascia la Svizzera per giocare in Turchia. L'attaccante è approdato nelle scorse ore a Istanbul per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Fenerbahce. Allo Zurigo andranno tre milioni di euro, mentre a breve arriverà l'ufficialità del trasferimento.