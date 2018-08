Fenerbahce, Moussa Sissoko nel mirino: il Tottenham fa muro

© foto di J.M.Colomo

Il Tottenham non ha intenzione di cederlo, ma il Fenerbahce non molla l'idea di arrivare a mettere le mani sul cartellino di Moussa Sissoko (29). Il centrocampista, sotto contratto con gli spurs fino al 2021, resta un obiettivo del club turco in sede di mercato. Lo scrive il The Sun.