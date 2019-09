© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Fotospor, il Fenerbahce ha messo nel mirino un giocatore che milita in Premier League per andare a rinforzare la sua difesa. Si tratta di Marcos Rojo, difensore argentino ormai pubblicamente in uscita dalla rosa del Manchester United. I turchi, si apprende, potrebbero chiedere il prestito del classe '90 per i sei mesi conclusivi della stagione calcistica. Dovranno riuscire a battere la concorrenza, dato che sul difensore sono segnalate anche alcune squadre inglesi.