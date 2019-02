Continua a non migliorare la situazione di classifica del Fenerbahce, ormai prossimo ad un punto di svolta nella propria gestione tecnica. Per questo motivo la squadra turca avrebbe messo nel mirino il profilo di Paulo Sousa come quello ideale per poter risalire la china in classifica. L’allenatore portoghese è stato oggetto di numerose proposte nelle ultime settimane, quella del Fenerbahce potrebbe diventare quella decisiva per rivederlo in panchina dopo l’esperienza in Cina.