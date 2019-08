© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Hatem Ben Arfa, attaccante franco-marocchino di 32 anni ex PSG e OM, potrebbe aver trovato la sua strada per il futuro. Attualmente svincolato, dopo la scadenza del precedente contratto con il Rennes, secondo quanto racconta Sabah, il suo futuro potrebbe essere in Turchia. Il media turco infatti racconta che sul suo conto ci sarebbe il Fenerbahce, pronto ad annunciarlo come "nuovo grande colpo" dopo gli attesi innesti di Luiz Gustavo e Rami.