Fenerbahce, Skrtel dice no ai milioni turchi: si svincolerà in estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martin Skrtel sarà un giocatore libero a fine stagione. Fanatik spiega che il centrale trentaquattrenne slovacco ha detto di no alla proposta di rinnovo del Fenerbahce di due stagioni. Su Skrtel c'era anche la Juventus, prima di prendere Martin Caceres: dopo il no a 3,3 milioni di euro, adesso le ipotesi sono quelle di un finale di carriera in Arabia, in Qatar oppure con Steven Gerrard ai Glasgow Rangers.