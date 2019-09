"Fenomeno". "Sarà tra i migliori al mondo". L'Europa già pazza di Haland

"Elettrizzante". Jesse Marsch descrive così Erling Braut Haaland. Il tecnico del Red Bull Salisburgo non usa mezzi termini, così come i suoi compagni di squadra. Classe 2000, centravanti norvegese, ha segnato 17 reti in 9 partite ufficiali in stagione. Ieri, all'esordio, tripletta in Champions League contro il Genk. Il compagno di squadra, Max Wober, va anche oltre. "E' un fenomeno e ha dimostrato che sarà tra i migliori attaccanti al mondo".