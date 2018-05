Ferdinand consiglia Bale: "Vai al Manchester United e diventa un'icona"

© foto di J.M.Colomo

La doppietta in finale di Champions League chiude in una maniera felice una stagione strana per Gareth Bale, di fatto una riserva del Real Madrid. Del gallese ha parlato Rio Ferdinand, invitandolo a trasferirsi al Manchester United: "Deve decidere lui cosa fare, se vuole essere l'uomo chiave da un'altra parte, prendersi la responsabilità di una squadra che vuole vincere, oppure rimanere e continuare a non essere un protagonista. Personalmente, mi piacerebbe rivederlo in Premier League, magari con lo United, per dominare. Può scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, diventare un'icona".