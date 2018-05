Ferdinand: "Da ex Manchester United questo Liverpool mi fa paura"

© foto di Image Sport

Rio Ferdinand applaude il Liverpool in finale di Champions League: "Questo è un grande traguardo. È una squadra inesperta che è riuscita ad arrivare fino a qui e gran merito va a Klopp e a come ha assemblato la squadra, a come ha creduto a questi ragazzi e al modo in cui ha voluto giocare. Ed è uno stile di gioco divertente da vedere". Al tempo stesso l'ex difensore ammette: "Da tifoso del Manchester United e da ex giocatore del Manchester United sono spaventato. E questo può essere l'inizio di qualcosa di speciale". Sulla finale di Kiev: "Il Real Madrid deve stare attento a non compiacersi sulla sua forza e sul fatto di essere favorito".