Ferguson: "Bello tornare a Old Trafford, spero che lo United vinca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alex Ferguson torna a Old Trafford. L'ex tecnico del Manchester United, operato d'urgenza per emorragia cerebrale a maggio, oggi assisterà infatti alla sfida tra i Red Devils e il Wolverhampton. Prima dell'incontro, in programma alle ore 16, Sir Alex ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di MUTV: "È davvero bello tornare. Ovviamente è stato un lungo viaggio, ma sto facendo passi in avanti. Sono un po' nervoso, forse un po' teso perché la mia ultima partita è stata quella con l'Arsenal ad aprile. È stato un lungo periodo, ma è bello essere tornati e spero solo di vincere oggi. Tornare allo stadio sarà molto emozionante per me. Quando sono stato male ho ricevuto un sacco di messaggi, è stato semplicemente fantastico. Voglio ringraziare tutti".