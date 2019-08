Feyenoord, Karsdorp: "A Roma lasciato solo, mi sono tolto un peso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Rick Karsdorp, dopo aver lasciato la Roma per fare ritorno al Feyenoord, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui motivi che lo hanno spinto a partire. Queste le sue parole, riportate dal sito voetbalprimeur.nl: "Lì vieni lasciato molto da solo. Alcuni ragazzi camminano cinque minuti prima dell'inizio dell'allenamento, mentre altri hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. Quando ero alla Roma ero davvero scioccato. È questa l’atmosfera? L’Olanda mi piace di più. Ci sono un po' di risate nello spogliatoio. Devo avere una buona atmosfera attorno, quindi qui mi sento bene. Non avevo fiducia in me stesso alla Roma durante la preparazione. La partenza? Un peso mi è subito caduto dalle spalle, tutta la tensione è scomparsa quando ho saputo che sarei potuto partire".