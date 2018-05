Feyenoord, mezza Premier sul 16enne Bogarde: ci sono già tre offerte

© foto di imago sportfotodienst

Secondo quanto riporta il The Guardian, diversi club di Premier League sono interessati a Melayro Bogarde, difensore del Feyenoord. Per il giovane 16enne infatti sarebbero già arrivate le offerte di Manchester United, Arsenal e City ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo gli occhi su di lui. Melayro è il nipote di Winston Bogarde, ex giocatore dei Blues.