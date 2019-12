© foto di J.M.Colomo

John Guidetti, zero gol in appena sei presenze finora in questa stagione, vuole tornare al Feyenoord. L'attaccante svedese, che propro col club olandese nel 2011-2012 ha raggiunto i suoi migliori risultati a livello realizzativo, non è contento della sua esperienza nella Liga tra le fila dell'Alaves ed si starebbe così dando da fare insieme al suo entourage per trasferirsi in prestito a Rotterdam già a gennaio. Lo ha svelato il programma tv Veronica Inside.