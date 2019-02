L'apertura di Diario As è riservata al mercato del Real Madrid. "Si complica Hazard", il titolo del quotidiano spagnolo che sottolinea il forte interesse dei blancos per il calciatore del Chelsea di Sarri. La Fifa ha però sanzionato i londinesi, che non possono operare acquisti per due sessioni. Tutto ciò blocca l'affare, perché i blues non sarebbero disposti a salutare il calciatore belga.