"Non la vedo come una sconfitta". Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool che è arrivato solo secondo nell'assegnazione del FIFA the Best, ai microfoni della tv olandese 'NOS' ha commentato con grande sportività l'assegnazione del premio a Leo Messi, con Cristiano Ronaldo finito sul gradino più basso del podio. "Ero vicino al trionfo, ma è difficile confrontarsi con un calciatore come Messi. Anche lui ha vissuto un grande stagione e Messi è semplicemente un giocatore fantastico, forse uno dei migliori di tutti i tempi. Non sono affatto amareggiato".