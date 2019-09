© foto di Pietro Lazzerini

I siti dei principali quotidiani sportivi spagnoli celebrano la vittoria del premio "The Best" da parte di Lionel Messi.

Marca - "Finalmente è The Best". L'argentino vince per la prima volta il nuovo premio della FIFA imponendosi su Van Dijk e Ronaldo.

Mundo Deportivo - "Messi vince il suo primo The Best". Il palmares dell'attaccante del Barcellona continua a crescere ed ora è "irripetibile".

AS - "Messi è The Best". Il giocatore argentino vince il premio per il suo rendimento nel Barcellona: è la prima volta che alza questo trofeo personale.

Sport - "Messi si riprende la corona del calcio mondiale!".