Figo consiglia Hazard al Real Madrid: "E' uno dei migliori"

"E' il migliore disponibile. Per madrileni è anno transizione"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Per il Real Madrid "è un anno di transizione, è normale quando perdi uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, che ti garantisce molti gol e giocate decisive. Il Real ha vinto tanto negli ultimi anni, nello sport non si può vincere sempre. È un momento di difficoltà ma i conti si fanno alla fine". E' questo il parere di Luis Figo, espresso in un'intervista esclusiva a DAZN in vista del Clasico di domenica prossima. Per rinforzare la rosa, il Pallone d'Oro consiglia al presidente merengue, Florentino Pérez, di acquistare Eden Hazard: "Senza dubbio. È un grandissimo giocatore, uno dei più importanti in questo momento e credo che voglia giocare nel Real. È uno dei pochi, inoltre, a non essere legato a lunghi contratti con grandi squadre". L'intervista verrà trasmessa sulla piattaforma di streaming nell'ambito della copertura della partita - visibile in diretta ed esclusiva domenica 28 dalle 16.15 - che comprende anche diversi contenuti per la fase di avvicinamento.