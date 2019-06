© foto di Federico Gaetano

Filipe Luis, terzino del Brasile e dell'Atletico Madrid, dopo la vittoria in Copa America con la Bolivia ha parlato in zona mista ai microfoni di Marca: "Per me e l'Atletico è stato un grande anno, abbiamo conquistato la Supercoppa ad inizio stagione. L'eliminazione dalla Champions League al principio è stata dura da digerire, ma alla fine siamo arrivati secondi in Liga. Sono contento di quanto fatto quest'anno. Futuro? Ci sono molte possibilità di dismettere la maglia rojiblanca, ma ne parleremo dopo la Copa".