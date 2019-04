Filipe Luis: "Flamengo? Non chiudo le porte ma voglio continuare qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filipe Luis e il Flamengo parlano in vista del futuro. La priorità del giocatore è quella di continuare nell'Atletico Madrid. Il laterale ha un'offerta dei Colchoneros per continuare a giocare un altro anno nella squadra spagnola (il suo contratto è in scadenza). Chiede però di poter giocare con più continuità. "L'obiettivo - ha detto a globoesporte - è continuare con l'Atletico ma non chiudo le porte: non c'è nessuna offerta del Flamengo e al tempo stesso non mi sono offerto. Ma ovviamente sono aperto ad ascoltare".