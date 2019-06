Filipe Luis: "Non ho ancora deciso il mio futuro, potrei restare all'Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filipe Luis, terzino in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, non ha sciolto i dubbi relativi al suo futuro e dal ritiro della Nazionale brasiliana ha dichiarata: "Ora il mio contratto è finito e ho la possibilità di rimanere all'Atletico o di andarmene. Le porte sono aperte, ho già parlato con il club e non dirò di sì a nessuno prima che la Copa America finisca. Deciderò solo alla fine".